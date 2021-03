Symbolischer Spatenstich: Bauarbeiten am Radwegteilstück zwischen Sparneck und Weißdorf haben begonnen

Die Bauarbeiten an dem Radwegteilstück zwischen Sparneck und Weißdorf haben begonnen. Dieser ist Teil des Ausbaus des Radwegenetzes zwischen Zell, Sparneck, Weißdorf und Münchberg. „Für die Bauarbeiten ist es eine anspruchsvolle Strecke“ – sagt Landrat Oliver Bär bei einem symbolischen Spatenstich an der Baustelle. Auf insgesamt zwei Kilometern wird ein Geh- und Radweg gebaut. Auf rund 900 Metern davon soll ein Wirtschaftsweg entstehen. Der Ausbau kostet ca. 2 Millionen Euro – 1,2 Millionen werden durch Fördermittel gedeckt. Auch die Gemeinde Weißdorf und der Markt Sparneck beteiligen sich zu einem Teil an den Kosten.