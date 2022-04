Symbol für Frieden: Menschenkette in der Hofer Innenstadt

Rund eineinhalb Monate dauert der Krieg in der Ukraine jetzt schon an, und es ist auch noch kein Ende in Sicht. Viele Menschen demonstrieren deshalb weiter für den Frieden. In Hof wird es am Vormittag zum Beispiel eine Friedenskette geben. Etwa 3.000 Schüler bilden eine Kette, die vom Wittelsbacher Park bis hin zum Jean-Paul-Gymnasium reichen soll. Sie führt also durch die gesamte Innenstadt. Um die Aktion zu unterstreichen, wird es gegen 11.15 Uhr eine Gedenkminute geben und auch die Glocken der Hofer Kirchen werden läuten. Die Idee hatten die Schüler des Schiller-Gymnasiums, aber auch andere Schulen aus Hof reihen sich in die Friedenskette ein. Mitmachen darf grundsätzlich jeder.