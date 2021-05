Sylvester Groth schaut seine Filme nicht an

München (dpa) – Der Schauspieler Sylvester Groth schaut sich seine eigenen Filme erst einmal nicht an. «Ich habe einfach immer ein bisschen Schwierigkeiten, mich selber zu sehen. Ich vertraue auf den Regisseur und auf das, was mir dann Leute sagen», sagte der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin nicht so ein Selber-Angucker.» Und eigentlich bringe das auch nichts: «Der Film ist ja fertig. Man kann ja nichts mehr ändern als Schauspieler.»

Am kommenden Sonntag ist Groth in der «Tatort»-Folge «Wo ist Mike?» aus Franken zu sehen. Auch den TV-Krimi habe er bisher nicht gesehen, sagte Groth. «Irgendwann schaue ich meine Filme schon einmal an, damit ich weiß, was da noch drin ist, von dem, was wir gespielt haben und wie es geschnitten ist.»

