SV Wehen Wiesbaden verpflichtet Marc Lais aus Regensburg

Wiesbaden (dpa/lhe) – Der SV Wehen Wiesbaden hat Marc Lais vom SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterzeichnete der defensive Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag beim Fußball-Drittligisten. «Marc war ein wesentlicher Bestandteil der sportlich positiven Entwicklung des SSV Jahn in den vergangenen Jahren. Unvergessen sind dabei sicherlich seine beiden Tore in den Relegationsspielen gegen den TSV 1860 München», sagte Geschäftsführer Christian Keller. Zuletzt hatten aber andere Spieler auf seiner Position bessere Einsatzchancen.

«Marc bringt viel Zweit- und Drittliga-Erfahrung mit und wird uns im zentralen Mittelfeld verstärken», sagte SVWW-Sportdirektor Christian Hock. Auch Trainer Rüdiger Rehm ist zufrieden: «Marc will immer den Ball haben, ist extrem laufstark und verfügt über ein sehr gutes Passspiel.» Der 29-Jährige sei «ein starker Abräumer mit cleverer Zweikampfführung.» Lais soll die Wiesbadener auf dem Weg zurück in die 2. Bundesliga unterstützen. Er ist nach Tim Boss, Gianluca Korte und Florian Carstens bereits der vierte Neuzugang der Hessen.