„Support-Scam“: Verbraucherzentrale Auerbach warnt vor Betrugsmasche

Betrugsmaschen am Telefon haben seit Beginn der Corona-Pandemie Hochkonjunktur. Da wir so viel Zeit zuhause verbringen mussten, hatten Betrüger auch die Möglichkeit uns dort am Telefon oder PC zu erreichen. Vor Unternehmen, Ämtern und Verbänden machen sie aber auch keinen Halt. So haben angebliche Microsoft-Mitarbeiter kürzlich bei der Verbraucherzentrale Auerbach versucht an sensible Daten zu kommen. Ohne Erfolg. Denn bei der Verbraucherzentrale Auerbach lösen hausinterne Experten IT-Probleme selbst. Zwei Nachfragen später, war das Telefonat mit einer Anruferin auch schon beendet, ein Rückruf wegen einer falschen Nummer erwartungsgemäß nicht möglich.

„Support-Scam“ nennt sich diese Masche im Fachjargon. Sollte euch so ein Anruf unterkommen, solltet ihr ihn sofort abbrechen, rät die Verbraucherzentrale Auerbach. Solltet ihr den Fremden dennoch Zugang zu eurem Computer verschafft haben, könnt ihr das Gerät schnell vom Netz trennen und auf Schadsoftware prüfen. Microsoft bietet hierzu selbst online Hilfe an.

Und so könnt ihr den Betrug am Telefon bemerken: Die Anrufer sprechen oft nur gebrochenes Deutsch oder Englisch, sie reden euch ein, eurer Computer sei von Viren befallen. Dann bringen sie euch dazu, verschiedene Schritte am PC durchzuführen, damit sie Zugang bekommen. Dadurch können sie aber euer Konto leeren und euren PC oder das Handy für weitere Betrügereien nutzen.

Beratungstermine: telefonisch unter 03744 – 21 96 41 oder online unter www.verbraucherzentrale-sachsen.de/terminvereinbarung