Supermarkt-Mitarbeiter rollt Gitterbox gegen Seniorin

Ein Supermarkt-Mitarbeiter hat in Schwaben eine Gitterbox gegen eine Seniorin gefahren und die Frau dadurch verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 20-Jährige die beladene Transportbox am Montag in einem Markt in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) von hinten gegen die 87-Jährige. Die Kundin habe sich dabei nach Kenntnis der Polizei leicht an Rücken und Beinen verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 20-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.