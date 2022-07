Superheldenwochenende im Hofer Land: Jetzt auch für Nachwuchskräfte in Wirtschaft und Ingenieurswesen

Medizinstudierende können bei den sogenannten „Superheldenwochenenden“ im Hofer Land Praxisluft in den Arztpraxen und Kliniken in Stadt und Landkreis schnuppern. Nun soll es das Superheldenwochenende auch für Nachwuchskräfte in den Fachrichtungen Wirtschaft und Ingenieurswesen geben. Vom 16. bis 18. September können sich Interessierte die Global Player im Hofer Land anschauen, die Betriebe kennenlernen und mit zukünftigen Berufskollegen ins Gespräch kommen. Die Anmeldung dazu läuft bereits. Das Superheldenwochenende wird von der Wirtschaftsförderung und der Gesundheitsregion Plus Stadt und Landkreis Hof veranstaltet.

Bei Fragen steht die Wirtschaftsförderung

Landkreis Hof gerne zur Verfügung:

Klaus Gruber

Telefon: 09281 57-506

E-Mail: wirtschaft@landkreis-hof.de

https://gesundheitsregion.plus/superheldenwochenende