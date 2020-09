Superhelden-Wochenende: Medizinstudenten kommen nach Hof

Sie sind gerade jetzt in der Corona-Krise die Helden: Mediziner. Der Landkreis Hof hat ja bereits vergangenes Jahr ein Stipendienprogramm für Medizinstudenten an den Start gebracht, um dem drohenden Landarztmangel entgegenzuwirken. Jetzt geht die Suche nach angehenden Medizinern in eine neue Runde. Medizinstudenten und -studentinnen können ab heute nämlich ein kostenloses sogenanntes „Superhelden-Wochenende“ im Hofer Land erleben. Wie die Pressestelle des Hofer Landratsamtes bestätigt, haben sich dazu neun Studenten angemeldet. Das Superhelden-Wochenende dauert bis Sonntag. In der Zeit machen die Teilnehmer beispielsweise Führungen durch Hausarztpraxen und Kliniken.