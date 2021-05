Supercup zwischen FC Bayern und BVB am 17. August

Frankfurt/Main (dpa) – Der Supercup 2021 zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund findet am 17. August 2021 statt. Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte, wird die Partie zwischen dem Meister und dem DFB-Pokalsieger im Dortmunder Stadion ausgetragen. Beide Teams hatten sich bereits im vergangenen Jahr im Kampf um den ersten Titel der Saison gegenübergestanden. Dabei hatte sich der FC Bayern in München mit 3:2 durchgesetzt. Der Anpfiff des Spiels, das bei Sat.1 und bei Sky live übertragen wird, erfolgt um 20.30 Uhr.

