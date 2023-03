Super-Streik-Tag: Was gilt für Schülerinnen und Schüler?

Züge stehen still, Busse fahren nicht. Die Gewerkschaften verdi und EVG haben heute zu einem ganztägigen Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Auch in der Region kommt es zu massiven Einschränkungen, teilweise geht auf der Schiene gar nichts.

Dieser Montag ist ein ganz normaler Unterrichtstag wie jeder andere Tag auch. Wenn also Busse und Züge wegen der Streiks nicht fahren, müssen die Schülerinnen und Schüler auf andere Weise zur Schule kommen, indem die Eltern zum Beispiel Fahrgemeinschaften bilden. Nur wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dürfen die Schulpflichtigen heute ausnahmsweise zuhause bleiben. Der Hofer Schulamtsleiter Stefan Stadelmann weist aber darauf hin, dass in diesem Fall unbedingt die Schule zu informieren ist. Dann kann sie Lösungen finden wie zum Beispiel Distanzunterricht oder das Nachholen des verpassten Unterrichts in den kommenden Tagen.