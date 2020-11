Süle und Sané auf der Bayern-Bank – Didavi fehlt dem VfB

Stuttgart (dpa) – Die beiden Nationalspieler Niklas Süle und Leroy Sané sitzen im Auswärtsspiel des FC Bayern München beim VfB Stuttgart zunächst auf der Bank. Süle kehrt damit nach Trainingsrückstand in den Kader von Trainer Hansi Flick zurück, im Abwehrzentrum des deutschen Meisters beginnen Jérôme Boateng und David Alaba. Auch der zuletzt leicht angeschlagene Ex-Stuttgarter Benjamin Pavard steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Sein französischer Weltmeister-Kollege Corentin Tolisso kehrt nach überstandenen muskulären Problemen ebenfalls in die Anfangsformation zurück.

Der VfB muss gegen die Bayern auf Mittelfeldspieler Daniel Didavi verzichten, der kurzfristig aufgrund muskulärer Probleme ausfällt. Für den 30-Jährigen rückt erstmals in dieser Bundesliga-Saison Philipp Förster in die erste Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo. «Wir haben uns für Philipp entschieden aufgrund seiner Dynamik und Laufstärke», sagte der Coach bei Sky. Auch der wiedergenesene Konstantinos Mavropanos steht gleich in der Startelf der Schwaben.