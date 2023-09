In Plauen nimmt sich Oberbürgermeister Steffen Zenner regelmäßig Zeit für eine Ortsbegehung. Heute ist die Südvorstadt dran. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Dillnerplatz. Die geplante Route umfasst 25 Punkte. Die Auswertung der Ortsbegehung erfolgt dann bei der Einwohnerversammlung am 16. Oktober in der Turnhalle der Herbart-Grundschule.