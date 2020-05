Südumgehung Münchberg: Ab heute Auswirkungen auf Verkehr

Seit drei Wochen laufen jetzt die Bauarbeiten für die langersehnte Südumgehung in Münchberg. Wobei es erstmal um eine Umleitung ging. Die ist jetzt fertig und so hat die Baustelle ab sofort Auswirkungen auf den Verkehr. Ab der Kreuzung Hintere Höhe ist alles dicht. Jetzt geht es über die neue Umfahrung, teilt das Staatliche Bauamt Bayreuth mit. Auch die Verbindungsstraße nach Gottersdorf ist gesperrt. In der Theodor-Heuss-Straße gibt es außerdem Halteverbote. Der Kreisverkehr soll bis Mitte August fertig sein. Für die gesamte Ortsumfahrung nimmt der Bund fast sechs Millionen Euro in die Hand. In anderthalb Jahren soll sie zur Verfügung stehen.