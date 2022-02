SuedOstLink: Weitere Klagen gegen Trasse gescheitert

Die geplante Stromtrasse „SuedOst-Link“ sorgt seit Jahren immer wieder für Streit. Städte und Landkreise wollen das Projekt mithilfe von Klagen stoppen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat jetzt aber erneut zwei Klagen abgewiesen. Es handelt sich um Klagen der Gemeinde Brennberg im Landkreis Regensburg und der Gemeinde Niederaichbach im Landkreis Landshut. Bereits im vergangenen März war der Landkreis Wunsiedel mit seiner Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert. Der Landkreis will sich damit aber noch nicht geschlagen geben. Im Euroherz-Jahresausblick hatte Landrat Peter Berek gesagt, man wolle sich in Zukunft weiter gegen das Planfeststellungsverfahren stellen. Der bayerische Abschnitt des SuedOst-Links soll ab Hof östlich von Marktredwitz und Weiden bis zur Isar bei Landshut verlaufen.