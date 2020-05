SuedOstLink: Vermessungsarbeiten starten in Marktleuthen

Durch Corona ist die Stromtrasse SuedOstLink ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sie soll direkt durch die Landkreise Hof und Wunsiedel laufen, nicht jeder ist damit aber einverstanden. Beim Bundesverwaltungsgericht liegen eine Klage des Landkreises Wunsiedel und der Stadt Marktredwitz vor. Unterdessen arbeitet der Netzbetreiber TenneT weiter und lässt Vermessungsarbeiten in der Region durchführen. In Marktredwitz, Thiersheim und Arzberg laufen sie bereits. Heute geht es auch in Marktleuthen los. Dabei geht es unter anderem darum, wie der Boden beschaffen ist. Deshalb kann es sein, dass Mitarbeiter verschiedene Stellen markieren.