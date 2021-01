SuedOstLink: Vermessungsarbeiten starten im Fichtelgebirge

Es ist das Großprojekt, das nicht bei allen auf Gegenliebe stößt: Die geplante Stromtrasse SuedOstLink soll Strom vom Norden in den Süden Deutschlands bringen und direkt durch die Region laufen. Der Landkreis Wunsiedel und die Stadt Marktredwitz haben dagegen Klage beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Ab heute lässt der Netzbetreiber TenneT Vermessungsarbeiten in der Region durchführen. In Arzberg, Höchstädt, Marktleuthen, Thiersheim und Kirchenlamitz geht es an den nächsten Abschnitt. Dabei geht es unter anderem darum, wie der Boden beschaffen ist. Deshalb kann es sein, dass Mitarbeiter von TenneT verschiedene Stellen markieren.