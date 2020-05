SüdOstLink: Vermessungsarbeiten auch in Thiersheim und Arzberg

Wie ist das Grundwasser, der Boden und der Untergrund in der Region beschaffen? Solche Fragen müssen jetzt die Verantwortlichen des SüdOstLinks klären. Da dieser direkt durch die Region verläuft, lässt TenneT Vermessungsarbeiten durchgeführen. In Marktredwitz laufen sie ja, wie berichtet, bereits. Ab heute (MO) stehen sie auch in Thiersheim und Arzberg an. Sie dauern bis zum 30.September.2020 an. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind bei den Arbeiten zu Fuß oder im Auto unterwegs und markieren gegebenenfalls Stellen. Baumaschinen werden bei dieser Maßnahme nicht eingesetzt.