Suedostlink: TenneT stellt Abschnitt C2 der Stromtrasse vor

Die Stromtrasse SuedOstLink soll Strom aus dem Norden zu uns nach Bayern bringen. Das Projekt ist jedoch nach wie vor umstritten. Im Februar hatte der Netzbetreiber TenneT den finalen Trassenverlauf für den Abschnitt C1 vorgestellt. Dieser führt durch Teile der Landkreise Hof und Wunsiedel. Heute stellt TenneT in Neustadt an der Waldnaab den Verlauf für den letzten Abschnitt der Trasse vor. Der Abschnitt C2 verläuft von Marktredwitz nach Pfreimd im Landkreis Schwandorf. Der Abschnitt führt nicht nur an Marktredwitz, sondern auch an Mitterteich und Tirschenreuth vorbei. Der Landkreis Wunsiedel hatte eine Klage gegen den SuedOstLink in der Vergangenheit schon einmal zurückgezogen, will aber erneut über das Thema nachdenken, sobald der Planfeststellungsbeschluss steht.