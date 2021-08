SuedOstLink: TenneT startet Vermessungsarbeiten in Marktredwitz

Sie soll Windenergie von Nord- nach Süddeutschland transportieren, und damit einen Beitrag zur Energiewende leisten. So sieht das zumindest der Netzbetreiber TenneT. Nicht nur in der Euroherz-Region ist die geplante Stromtrasse SuedOstLink aber umstritten. Zum einen sei sie für die Stromversorgung in Bayern nicht notwendig, zum anderen zerstöre sie die Landschaft, so nur einige Argumente der Gegner. In Marktredwitz startet TenneT jetzt mit Vermessungsarbeiten für den SuedOstLink.

Für die Stromtrasse müssen Kabel im Boden verlegt werden. Dabei gibt es aber einiges zu beachten. Es muss zum Beispiel geprüft werden, wie es sich mit dem Grundwasser oder der Bodenbeschaffenheit im festgelegten Trassenkorridor verhält. Die Vermessungsarbeiten vor Ort sollen die bestehenden Daten jetzt bestätigen oder gegebenenfalls ergänzen. Mitarbeiter werden mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs sein und im betroffenen Gebiet Markierungen setzen. An den Fluren und Wegen sollen dadurch keine Schäden entstehen. Ziel ist es, die exakte Tiefe von Gräben und Flüssen zu bestimmen. Die Vermessungsarbeiten dauern bis Ende des Jahres.