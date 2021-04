Mit dem Eilantrag gegen die Stromtrasse SuedOstLink hatte der Landkreis Wunsiedel zuletzt ja keinen Erfolg. So lange die endgültige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts auf sich warten lässt, plant der Netzbetreiber TenneT weiter.

Von heute bis Ende des Jahres kartiert die Firma die Naturgebiete in Marktredwitz. Dabei geht es unter anderem darum, welche Tierarten vor Ort leben. Solltet ihr dort also mal Menschen mit Kamera oder Tablet begegnen, wisst ihr was sie zu tun haben.