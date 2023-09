SuedOstLink: Tennet beantragt finalen Trassenverlauf

Die geplante Stromtrasse SuedOstLink ist schon auf viel Gegenwind in der Bevölkerung gestoßen, unter anderem auch im Fichtelgebirge. Alle Versuche, die Trasse zu verhindern sind bislang gescheitert. Der Netzbetreiber Tennet treibt die Planungen immer weiter voran. Nun hat er die Planfeststellungsunterlagen für den finalen Verlauf zwischen Marktredwitz und Pfreimd in der Oberpfalz bei der Bundesnetzagentur zur Genehmigung eingereicht, heißt es in einer Mitteilung. Damit liegen nun die Unterlagen für alle Abschnitte in Bayern vor. Betroffene und Bürger können aber noch Einwände gegen das Projekt erheben.