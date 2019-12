SüdOstLink: Mitten durch’s Fichtelgebirge!

Vor gut einem Jahr hat der Netzbetreiber TenneT die Pläne für den SüdOstLink an die Bundesnetzagentur übergeben, jetzt hat die eine Entscheidung bekannt gegeben. Die Stromtrasse wird durch das Fichtelgebirge verlaufen!

Im Detail geht’s direkt an Rehau, Schwarzenbach an der Saale, Kirchenlamitz und Marktleuthen vorbei und dann östlich von Marktredwitz weiter in RIchtung Schwandorf. Die Bundesnetzagentur hat auch den Vorschlag, die Trasse entlang der A93 zu verlegen, aufgegriffen. Die Idee hatte unter anderem der Landkreis Wunsiedel in den Ring geworfen. Sie wird nun teilweise tatsächlich umgesetzt, aber nicht im Fichtelgebirge. Ab Gattendorf verläuft der SüdOstLink für 10 Kilometer entlang der A93. Eine Bündelung darüber hinaus sei aufgrund räumlicher Einschränkungen nicht möglich, so die Bundesnetzagentur. Sie hat TenneT aber aufgetragen, die Machbarkeit doch genau zu prüfen. Außerdem soll die Stromtrasse komplett unter der Erde verlaufen, innerhalb eines Schutzkorridors von 500 bis 1000 Metern Breite. Als nächstes läuft das Planfeststellungsverfahren an.