SüdOstLink: Landräte aus Regensburg, Landshut und Wunsiedel wenden sich erneut an Bundesnetzagentur

Die geplante Stromtrasse SüdOstLink ist für eine gesicherte Stromversorgung in Bayern nicht notwendig – das geht aus einem im Frühjahr 2021 erstelltem, wissenschaftlichem Gutachten hervor. Die Kosten der Trasse würden nicht berücksichtigt und die Leistung sei überdimensioniert, heißt es in dem Gutachten. Auf Grundlage der Ergebnisse haben sich die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger, der Landshuter Landrat Peter Dreier und auch Wunsiedels Landrat Peter Berek gemeinsam an die Bundesnetzagentur gewandt und um eine Stellungnahme gebeten. Das Antwortschreiben der Bundesnetzagentur ist für die Landräte allerdings nur wenig zufriedenstellend gewesen. Deshalb haben sie sich nun erneut an die Bundesnetzagentur gewandt, mit der Bitte, bei den Planungen „auch künftig die zu erwartenden Stromkosten unter Berücksichtigung der Bau- und Unterhaltskosten der Trasse und Alternativen durch den Ausbau erneuerbarer Energien zu berücksichtigen“. Wie Peter Berek betont, sei man nicht grundsätzlich Gegner von Trassen, allerdings stehe das Fichtelgebirge für andere, möglichst dezentrale Lösungen der Energieerzeugung und -versorgung. Der Wunsiedler Weg zeige seit Jahren, dass dies möglich und sinnvoll ist.