SüdOstLink: Landkreis Wunsiedel kämpft gegen die Stromtrasse

Der Landkreis Wunsiedel kämpft bekanntlich vehement gegen die neue große Stromtrasse durch Teile des Fichtelgebirges – den sogenannten Süd-Ost-Link. Gegen die Erdkabel-Planungen läuft auch bereits ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Nun haben die Bemühungen des Landratsamtes neuen Schwung bekommen. Es liegt nämlich ein Gutachten des angesehenen Professor Jarass vor, das zum Ausdruck bringt, bei allen Stromtrasse-Überlegungen habe es nie eine Kosten-Nutzen-Analyse gegeben. Somit sei die Grundlage für das Projekt rechtswidrig. Die Sache mit der Kosten-Nutzen-Analyse ist schon beim Bundesverwaltungsgericht angekommen. In Wunsiedel will man auch weiter gegen die Trasse kämpfen. Der Landrat Peter Berek: