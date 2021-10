SuedOstLink: Landkreis Wunsiedel bereitet Klage gegen Planfeststellung vor

„Wir werden alles tun, um den Bau dieser Trasse durch unsere Heimat zu verhindern“ – Das ist die Position des Wunsiedler Landrats Peter Berek zur geplanten Stromtrasse SuedOstLink. Der Landkreis hatte ja gemeinsam mit der Stadt Marktredwitz und Naturschutzverbänden dagegen geklagt. Einen Eilantrag lehnte das Bundesverfassungsgericht zuletzt ab mit der Begründung, die Klage käme zu früh. Nun ziehen alle Beteiligten ihre Klage gegen die Bundesfachplanung zurück und konzentrieren sich auf das Planfeststellungsverfahren:

so Landrat Berek. Ein Gutachten bescheinigt, dass der SuedOstLink in erster Linie nicht der Stromversorgung in Deutschland dient, sondern dem Handel mit dem Ausland. Damit fehle aus Sicht der Kläger den Planungen die rechtliche Grundlage.