SüdOstLink: Jetzt liegt die Entscheidung aus

Mitten durch die Landkeise Hof und Wunsiedel soll sie führen: Die Stromtrasse SüdOstLink. Das hat die Bundesnetzagentur im Dezember festgelegt. Seit gestern (10.02.) liegt die Entscheidung bei der Bundesnetzagentur in Bonn und Bayreuth, im Landratsamt Tirschenreuth und in den Städten Hof und Weiden aus. Den Landkreis Wunsiedel hat die Bundesnetzagentur allerdings nicht als formellen Auslegungsort ausgewählt. Ausgerechnet in dem Landkreis, der gegen das Vorhaben klagt, liegt die Entscheidung also nicht aus. Landrat Karl Döhler verrät aber in einer aktuellen Mitteilung, dass der Landkreis die Unterlagen angefordert hat, um den Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls den transparenten Zugang zu ermöglichen. Wer sich die Entscheidung im Landratsamt Wunsiedel anschauen will, sollte sich aber vorher anmelden. Außerdem weist der Landkreis darauf hin, dass nur die Einsicht möglich ist. Da der Landkreis keine offizielle Auslegungsstelle ist, kann er keine weiteren Auskünfte geben.