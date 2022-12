SüdOstLink: Bürgerinitiative Brand ist von Politik enttäuscht

Der Ostbayernring und der SüdOstLink. Zwei Trassen, die durch die Euroherz-Region verlaufen oder hier geplant sind. Doch es gibt auch Widerstand gegen die Pläne von Netzbetreiber TenneT. Bürgerinitiativen zum Beispiel aus Wurlitz und Brand kämpfen seit Langem gegen die Trassen.

Die Bürgerinitiative Brand ist weiterhin gegen den laut eigener Aussage „überdimensionalen Stromausbau“. Sie fordern eine dezentrale Energieversorgung nach Vorbild des Wunsiedler Wegs. Dass auch einige Trassengegner aus der Politik mittlerweile dafür sind, kritisiert die Bürgerinitiative Brand.

„Sehr, sehr enttäuscht“ sei die Bürgerinitiative Brand vom bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der hat sich lange auf die Seite der Trassengegner gestellt, sich kürzlich aber positiv zum SüdOstLink geäußert. Fotos von Aiwanger mit Mitarbeitern von TenneT stoßen bei der Bürgerinitiative auf Kritik.

Offene Briefe an die Politik seien bisher nicht beantwortet worden. Nun schickt die Bürgerinitiative erneut einen offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Habeck. Darin kritisieren sie Habecks Flüssiggasdeals mit Katar, die Pläne für Trassen wie den Ostbayernring und den SüdOstLink und sie fordern, dass das Gesetz zur Strompreisbremse überarbeitet wird.