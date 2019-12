SüdOStLink: Bürgerforen im Januar 2020

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Wie TenneT soeben bekannt gibt, will der Übertragungsnetzbetreiber morgen den ersten Antrag auf Eröffnung des Planfeststellungsverfahren bei der Bundesnetzagentur stellen. Dabei geht es um den Teilbereich im Abschnitt zwischen Hof und Pfreimd. Die Unterlagen, so TenneT in einer aktuellen Mitteilung, beinhalten einen konkreten Trassenvorschlag und in Frage kommende Alternativen für den Bereich zwischen Münchenreuth und Marktredwitz.

Der SuedOstLink soll ab 2025 als Gleichstrom-Erdkabelverbindung die windreichen Regionen Ostdeutschlands mit Bayern verbinden.

Das ist aber nicht die einzige Neuigkeit: TenneT wird den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zwischen dem 13. und 30. Januar 2020 bei insgesamt 12 Terminen die Inhalte der ersten beiden Anträge vorstellen und die nächsten Schritte und Beteiligungsmöglichkeiten darlegen. Die Termine für die Bürgerforen finden Sie hier:

Termine der Bürgerforen (jeweils von 15 bis 19 Uhr)

Montag, 13. Januar 2020 – Max-Reger-Halle, Weiden

Dr.-Pfleger-Straße 17, 92637 Weiden in der Oberpfalz

Dienstag, 14. Januar 2020 – Mehrzweckhalle, Leuchtenberg

Äußerer Markt 26, 92705 Leuchtenberg

Mittwoch, 15. Januar 2020 – Volksschule (Turnhalle), Püchersreuth

Störnsteiner Str. 3, 92715 Püchersreuth

Donnerstag, 16. Januar 2020 – Landgraf-Ulrich-Halle, Pfreimd

Landgraf-Johann-Straße 15, 92536 Pfreimd

Montag, 20. Januar 2020 – Hotel Seenario (Panoramasaal), Tirschenreuth

Platz am See 1+2, 95643 Tirschenreuth

Dienstag, 21. Januar 2020 – Petersklause (Veranstaltungssaal), Mitterteich

Großbüchlberg 21, 95666 Mitterteich

Mittwoch, 22. Januar 2020 – Bergbräu (Festsaal), Arzberg

Humboldtstraße 4, 95659 Arzberg

Donnerstag, 23. Januar 2020 – TSV-Kastaniengarten Gaststätte, Thiersheim

Am Thiersbach 14, 95707 Thiersheim

Montag, 27. Januar 2020 – Turnhalle, Töpen

Königshofstraße 1, 95183 Töpen

Dienstag, 28. Januar 2020 – Bürgerhaus Alte Schule, Gattendorf

Kirchstraße 24, 95185 Gattendorf

Mittwoch, 29. Januar 2020 – Turnerschaft 1851 e.V. (Saal), Schwarzenbach

Richard-Wagner-Straße 18, 95126 Schwarzenbach an der Saale

Donnerstag, 30. Januar 2020 – Stadthalle, Marktleuthen

Hermenteil 5, 95168 Marktleuthen