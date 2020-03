SuedOstLink: Beschwerde von Brigitte Artmann ist zulässig

Durch die Corona-Krise geraten momentan andere Themen in den Hintergrund. Eines beschäftigt die Mneschen im Fichtelgebirge aber sicher noch lange: Die geplante Stromtrasse SuedOstLink. Der Landkreis Wunsiedel klagt dagegen. Ob das Erfolg hat, ist noch nicht klar. Die Grünen-Kreisrätin Brigitte Artmann hat auf eigene Faust Beschwerde gegen den Netzentwicklungsplan der Bundesnetzagentur bei der Aarhus-Konvention eingereicht. Wie Artmann mitteilt, hat sie die Umweltrechtskonvention in Genf zugelassen. Damit kommt es jetzt zur Verhandlung, ob der SuedOstLink ein Schwarzbau ist. Das könnte den Rückbau des Projekts bedeuten. Die Stromtrasse ist in der Region umstritten, weil sie direkt durchs Fichtelgebirge laufen soll.