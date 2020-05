SüdOstLink: Auftragsvergabe für Erdkabel an zwei Firmen

Dass der SüdOstLink mit Kabeln unter die Erde und mitten durch die Euroherz-Region führen soll, ist schon länger bekannt. Jetzt vermelden die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz und TenneT einen wichtigen Meilenstein in dem Projekt. Sie haben die Lieferanten der Erdkabel für die rund 500 Kilometer lange Gleichstrom-Verbindung bestimmt. Der Zuschlag ist an zwei Firmen gegangen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Unternehmen sind für die Herstellung und Verlegung der Kabel zuständig. Für den SüdOstLink braucht es 1000 Kilometer Erdkabel für 525 Kilovolt (kV) Spannung, heißt es weiter. Die Unternehmen können jetzt mit der Planung für die Produktion der Kabel und die Verlegung ab 2022 beginnen.

Die Stromtrasse ist in der Region umstritten. Der Landkreis Wunsiedel und die Stadt Marktredwitz haben dagegen geklagt.