Suche nach Vermissten in Höllentalklamm geht weiter

Rosenheim/Traunstein (dpa) – Unwetter mit Starkregen und orkanartigen Böen haben am Mittwoch im südlichen Oberbayern Dächer (…)

Schäden nach Unwetter in Bayern

Weiter Gewitter möglich – Aufräumarbeiten gehen voran

Offenbach (dpa) – Nach schweren Unwettern in Teilen Deutschlands bleibt es auch in den kommenden Tagen in manchen Regionen (…)