Suche nach atomarem Endlager: Online Informationsabend

Die Suche nach einem atomaren Endlager in Deutschland, beschäftigt nach wie vor die Region. Nachdem im nahegelegenen Egergraben in (…)

Atom-Endlagersuche: Neue Brisanz nach Erdbeben in Tschechien

Rama Dama: Stadt Gefrees hat fleißig Müll gesammelt

Der Müllberg am Bauhof in Gefrees ist in den letzten Wochen immer höher gewachsen. Bei der Aufräumaktion „Rama Dama“ haben (…)