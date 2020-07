Große Freude im Fichtelgebirge: Friedel Pfüller ist wieder da. Der Mann aus Schönwald ist seit Dienstag vermisst gewesen, nachdem er von einer Wanderung nicht zurückkehrt ist. Daraufhin hat die Polizei nach ihm gesucht. Auch die Einwohner haben zusammengeholfen und in den vergangenen Tagen nach ihm gesucht. Bei der heutigen Suchaktion ist er am Vormittag am Großen Kornberg entdeckt worden. Laut der Eínsatzkräfte geht es ihm soweit ganz gut.