Sturz-Landeanflug & Co.: Bundeswehr trainiert am Flughafen Hof-Plauen

Manchen von euch sind sie vielleicht schon mal aufgefallen: die Hubschrauber der Bundeswehr, die zum Trainieren oder Auftanken den Flughafen Hof-Plauen anfliegen. Schon bald ist dort noch mehr los. Wie der Flughafen mitteilt, will die Bundeswehr ihn künftig auch für Trainings- und Erprobungsflüge von Transportflugzeugen nutzen. Geplant ist, normale Anflüge, den Sturz-Landeanflug oder das Be- und Entladen bei stehenden und laufenden Triebwerken zu üben. Dabei will die Bundeswehr Rücksicht auf bewohnte Gebiete nehmen.