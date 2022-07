Sturz in die Tiefe: Unfall auf dem Münchberger Wiesenfest

Falsch eingeschätzt hat ein Mitarbeiter die Geschwindigkeit eines Fahrgeschäftes auf dem Münchberger Wiesenfest. Der Mann war laut Polizei neu. Er stieg am Samstagabend nach Fahrtende auf die sich noch drehende Plattform. Obwohl der „Stoppknopf“ schon gedrückt war, war das Fahrgeschäft noch so schnell, dass es den Mann nach oben hob. Er fiel aus circa vier Metern Höhe in die Tiefe und durchbrach dabei ein Schutzgeländer. Der Mitarbeiter wurde schwer verletzt ins Klinikum Münchberg gebracht. Ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden. Grund des Unfalls war offenbar die mangelnde Erfahrung des neuen Mitarbeiters.