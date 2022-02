Sturz aus Sessellift: 8-Jähriger hat einen Schutzengel

Dieser Junge hat wohl einen Schutzengel gehabt.

Gestern war ein Achtjähriger zusammen mit den Großeltern und seinem Bruder im Skigebiet an der Hohen Reuth in Schöneck unterwegs. In einem Sessellift wollte der Junge offenbar einen Einsatz der Bergwacht beobachten. Dabei hat er sich umgedreht und ist durch die Sicherungsvorrichtung gerutscht. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, habe sein Bruder noch versucht ihn festzuhalten. Der Achtjährige fiel aber trotzdem etwa neun Meter in die Tiefe. Das Kind kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Der Junge hatte aber offenbar richtig viel Glück und hat bei dem Sturz keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten.