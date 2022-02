Sturmtief Zeynep: Hauptsächlich umgestürzte Bäume

Während die Einsatzkräfte im Norden Deutschlands im Dauereinsatz waren, hatte das Sturmtief Zeynep eher weniger Auswirkungen auf die Euroherz-Region. In der Nacht mussten die Einsatzkräfte in Hochfranken rund 130 Mal zu technischen Hilfeleistungen ausrücken, so die Integrierte Leitstelle auf Nachfrage. Es handelte sich hauptsächlich um umgestürzte Bäume auf kleineren Ortsverbindungsstraßen. Nachdem der Deutsche Wetterdienst die Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen wieder aufgehoben hat, hat auch der Rettungszweckverband Südwestsachsen eine Bilanz gezogen. Die Integrierte Rettungsleitstelle Zwickau hat für den Vogtlandkreis 67 Einsätze registriert. Der Schwerpunkt lag auch hier darauf, umgestürzte Bäume zu beseitigen.