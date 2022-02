Sturmtief Ylenia: Zwischenbilanz in der Euroherz-Region am Nachmittag

Die Einsatzkräfte in Hochfranken sind immer noch in Bereitschaft. Aber die Sturmlage scheint sich zu beruhigen. Demnach hat es laut Integrierter Leitstelle Hochfranken zirka 220 Einsätze gegeben, zu denen die Feuerwehr oder der Bauhof gerufen wurde. Es gab über 500 Notrufe. Bei einem Unfall sind im Hofer Land zwei Leute leicht verletzt worden. Dort ist laut ILS ein Ast auf ein Auto gefallen. Die Polizei Hof hat am Vormittag rund 20 Einsätze im Zusammenhang mit dem Doppelorkan gemeldet.

Auch im Vogtland hat es knapp 150 Einsätze gegeben. In den letzten Stunden sind bei der IRLS Südwestsachsen über 750 Notrufe eingegangen. Das Technische Hilfswerk Reichenbach hilft der Länderbahn dabei, die Bahnstrecke nach Tschechien freizuhalten.

Laut Polizeidirektion Zwickau hat es im Vogtland und dem Landkreis Zwickau mehrere Unfälle gegeben. Sieben Mal sind die Polizisten bis Mittag ausgerückt, weil Bäume oder Äste auf Autos gefallen sind oder Autos in umgefallene Bäume gefahren sind. Bei einem Unfall im Landkreis Zwickau hat sich demnach eine Frau leicht verletzt. Sie ist mit ihrem Auto in einen Baum gefahren, der auf die Straße gestürzt ist.