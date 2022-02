Sturmtief Ylenia im Vogtlandkreis: Viele Einsätze und eine Person verletzt

Das Sturmtief Ylenia zieht weiter durch die Euroherz-Region. Auch an der Luisenburg in Wunsiedel hat der Sturm ganze Bäume gefällt. Laut Integrierter Leitstelle hat es bis Mittag zirka 180 Einsätze in Hochfranken gegeben.

Auch im Vogtland gab es bis Mittag über 120 Einsätze. In den letzten Stunden gab es bei der IRLS Südwestsachsen über 600 Notrufe. Das Technische Hilfswerk Reichenbach hilft der Länderbahn dabei, die Bahnstrecke nach Tschechien freizuhalten.

Laut Polizeidirektion Zwickau hat es im Vogtland und dem Landkreis Zwickau mehrere Unfälle gegeben. Meistens ging es dabei um umgefallene Bäume. Sieben Mal sind die Polizisten bis Mittag ausgerückt, weil Bäume oder Äste auf Autos gefallen sind oder Autos in umgefallene Bäume gefahren sind. Bei einem Unfall hat sich demnach eine Frau leicht verletzt.