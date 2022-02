Sturmtief Ylenia: Bilanz in der Euroherz-Region

Die Region ist glimpflich davongekommen. Das ist das Fazit von Markus Hannweber, dem Leiter der Integrierten Leitstelle Hochfranken zu Sturmtief Ylenia. Demnach war der Höhepunkt des Sturms von 5 bis 6 Uhr am Morgen, danach ist die Lage allmählich ruhiger geworden. Über 580 Einsätze gab es. Feuerwehr und Bauhof mussten insgesamt zirka 240 Mal ausrücken. Über 800 Notrufe sind eingegangen. Dabei lag der Schwerpunkt im Hofer Land. Dort gab es deutlich mehr Einsätze als in Wunsiedel. Auch in der Stadt Hof war die Lage laut Hannweber überschaubar. Bei einer Firma in der Hofer Heimgartenstraße ist laut Polizei zum Beispiel ein acht Meter hohes Gerüst umgefallen und auf einen Gastank gekippt. Dabei ist aber kein Gas ausgetreten.

Im Hofer Land gab es zwei leicht Verletzte nachdem ein Ast auf ein Auto gefallen war.

Für Morgen sind die Einsatzkräfte demnach ebenfalls vorbereitet. Der Orkan, der vor allem den Norden Deutschlands treffen wird, soll unsere Region voraussichtlich nur streifen.

Das Schulamt Hof teilt mit, dass morgen auch der Unterricht in den Schulen wieder stattfindet.

Auch der Vogtlandkreis ist glimpflich davon gekommen. Es habe keine nennenswerten Schäden gegeben, nur umgestürzte Bäume. Das erklärt Jens Leitner, Geschäftsführer des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen. Dennoch habe es über 160 Einsätze für die Feuerwehr gegeben. Über 1000 Notrufe sind eigegangen.