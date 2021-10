Sturmtief Ignatz: Leitstelle und Polizei ziehen Bilanz

„Das Ding ist durch, Sonne ist in Sicht“ – Das ist die Botschaft der Integrierten Leitstelle Hochfranken am Nachmittag. Seit dem Morgen hat Sturmtief Ignatz die Feuerwehren in der Region auf Trab gehalten.

Den Schwerpunkt der gut 140 Einsätze bildete zunächst der Frankenwald mit dem Berger Winkel, aber auch der Bereich Marktredwitz und der Hofer Raum waren Hotspots, heißt es in der Bilanz. Entwurzelte oder abgeknickte Bäume, abgedeckte Dächer, umherfliegende Trampoline, überschwemmte Straßen und beschädigte Gebäude haben die Einsatzkräfte beschäftigt. Gebrochene Telefonleitungen und Strommasten haben außerdem für einzelne Störungen gesorgt. Verletzte hat es dagegen nicht gegeben.

Auch die Polizei im Vogtland hat Bilanz gezogen: In Plauen ist ein großer Ast auf ein fahrendes Auto geflogen. In Weischlitz hat der Sturm einen Strommast umgerissen. Ein Kabel traf dabei einen Transporter, der vorbeifuhr. In Auerbach musste die Feuerwehr außerdem zu einem schweren Unfall ausrücken.

Während sich auf den Straßen die Lage langsam wieder entspannt, ist der Bahnverkehr teilweise noch stark eingeschränkt. Die agilis fährt in der Region mittlerweile wieder, die Länderbahn hat ihren Betrieb eingestellt.