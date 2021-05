Eugen scheint ganz schön stürmisch zu sein. So heißt zumindest das Sturmtief, das momentan auch durch die Region fegt. In Helmbrechts hat es bereits seine Spuren hinterlassen. Das Blechdach eines Wohnhauses in der Schützenstraße konnte nicht mehr Stand halten. Der Sturm hat es angehoben. Feuerwehr, Dachdecker und Technisches Hilfswerk wollen das Dach voraussichtlich Stück für Stück abtrennen.

Auf vielen Straßen der Region geht außerdem heute Abend nichts mehr, weil mehrere Bäume umgestürzt sind.