Sturmgefahr in Oberfranken: Unterricht in Hof und Wunsiedel entfällt morgen

Wenn ihr die Warnapps wie zum Beispiel NINA öffnet, bekommt ihr direkt Warnungen für heute und Morgen. Ab heute Abend wird es stürmisch in der Region. In Oberfranken müssen wir uns sogar auf zwei Sturmtiefs einstellen.

Radio Euroherz-Wetterexperte Christian König:

Teilweise kann es auch Orkanböen geben. Das kann auch gefährlich werden.

Auch die Deutsche Bahn schreibt auf Twitter, es könnte ab morgen bundesweit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr kommen.

Erst am Nachmittag soll der Sturm wieder abflauen.

Die Wetterlage hat auch Konsequenzen für die Schulen in Oberfranken. In Stadt und Landkreis Hof und im Landkreis Wunsiedel entfällt morgen der Unterricht. In Coburg, Kronach und Kulmbach bleiben die Schulen morgen laut Kultusministerium auch geschlossen. Hier findet ihr einen Link zu den Bezirken, die von Schulschließungen betroffen sind.