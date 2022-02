Sturm in der Euroherz-Region: Wälder meiden, Schulen bleiben zu

Schon in der Nacht hat es die Euroherz-Region ordentlich durchgeschüttelt. Die Region hat mit gleich zwei Sturmtiefs zu kämpfen und das wird auch heute so bleiben. Teilweise kann es Orkanböen mit über 100 Stundenkilometern geben. Das kann auch gefährlich werden. Ihr solltet euch daher wenn möglich nicht im Freien bewegen und eure Gärten sturmfest machen. Auch in Wäldern solltet ihr euch nicht aufhalten. Der Vogtlandkreis hat sogar eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der es dort bis Freitagmittag verboten ist, Wälder oder Loipen in Waldgebieten zu betreten.

Die Deutsche Bahn schreibt auf Twitter, es könnte heute bundesweit Ausfälle oder Verspätungen geben. Die Wetterlage hat auch Konsequenzen für die Schulen. In Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth bleiben die Schulen zu. Das gilt auch für andere Regionen wie Bayreuth, Coburg, Kronach und Kulmbach.

Einen Link zu den Bezirken, die von Schulschließungen betroffen sind, findet ihr hier.