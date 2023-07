Stunde der offenen Tür: Neues Angebot des Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Plauen

Lars Buchmann setzt sich seit Februar in Plauen für Chancengleichheit und Gleichberechtigung ein. Ab heute bietet er in seiner Funktion als Gleichstellungsbeauftragter jeden Dienstag zwischen 13 und 15 Uhr eine „Stunde der offenen Tür“ in seinem Büro im Rathaus an. Ziel dieser Sprechstunde ist es, die Bürger bei den Entwicklungen in der Stadt stärker einzubinden. Sollte es weiteren Gesprächsbedarf geben, können Interessierte mit einem Termin aber auch außerhalb der Sprechstunde beim Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Plauen vorbeikommen.

Rathaus Plauen, Zimmer 50

Anmeldung per Mail unter lars.buchmann@plauen.de