Stumme Mahnung in Mödlareuth: Gespräche und Bilder zum Volksaufstand-Jahrestag

Vor 70 Jahren haben Arbeiter bei einer Massendemonstration in der damaligen DDR für einen Meilenstein in der Deutschen Geschichte gesorgt. Daran erinnert heute auch Mödlareuth. Die Gedenkveranstaltung des Deutsch-Deutschen Museums ergänzt eine Aktion des Hofer Bündnisses für Zivilcourage „Hof ist bunt, nicht braun“. Zusammen mit der Vereinigung „Fridays for future“ will es mit Bildern eine „stumme Mahnung“ an die Besucher richten, sagt Initiatorin Nanne Wienands:

Mit dieser Aktion stellt sich das Bündnis auch gegen die AfD auf, die in Mödlareuth ebenfalls eine Kundgebung abhält.