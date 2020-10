Stufe ROT: Auch für die Stadt Hof

Die Corona Ampel zeigt jetzt auch in der Stadt Hof: ROT. Heute kommen 23 neue Fälle im Hofer Land dazu, 10 davon kommen aus der Stadt. Der Sieben Tage-Inzidenzwert steigt damit auf 61,1. Ab morgen treten deshalb strengere Maßnahmen in Kraft: So dürfen sich nur noch zwei Haushalte oder fünf Personen privat oder im öffentlichen Raum treffen. An ALLEN Schulen müssen die Schüler dann außerdem Maske im Unterricht tragen. Ab 22 Uhr muss die Gastro zu machen. Dann gilt außerdem ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Damit die Vorgaben der Stufe Gelb gelten, muss die Stadt sieben Tage unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegen.