Stürmischer Start in das Wochenende

München (dpa/lby) – Der Freitag wird in Bayern stürmisch. Besonders in den Alpenhochlagen sind Orkanböen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Auch im Alpenvorland wird es mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde relativ windig. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kommt vor allem im Osten Bayerns die Sonne hervor. In Franken hingegen wird es regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und maximal 18 Grad in den Alpentälern.

In der Nacht zum Samstag fällt in den Alpen oberhalb von 1000 Metern Neuschnee. Im Süden wird es sonnig mit Höchstwerten von 5 bis 10 Grad. Der vierte Advent zeigt sich dann bewölkt und regnerisch mit teilweise stürmischen Böen.