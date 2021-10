Stündliche Verbindungen ab 2023: DB Regio fährt weiter in der Region

Seit gut einem halben Monat ist klar, dass wir ab 2023 hier in der Region in der Regel in einen agilis-Zug einsteigen. Das Unternehmen hat nämlich den Zuschlag für den Regionalverkehr in Oberfranken von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft bekommen. Für den Expressverkehr ist weiterhin die DB Regio zuständig, allerdings mit einem verbesserten Angebot. Ziel ist, jede Strecke möglichst jede Stunde zu bedienen. Um das möglich zu machen, fahren auf der Strecke von Nürnberg nach Hof künftig zusätzliche Züge in den Abendstunden. Auch von Nürnberg nach Cheb soll man ab 2023 stündlich direkt kommen. Bisher muss man alle zwei Stunden noch in Marktredwitz umsteigen.

Weil die Elektrifizierung bis dahin noch nicht abgeschlossen ist, fahren erstmal weiter die alten Dieselzüge. Innen sollen sie aber moderner daherkommen mit WLAN, einer Videoüberwachung und Monitoren, auf denen Infos für die Bahnfahrer stehen.