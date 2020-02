Studium neben dem Beruf: Neuer Studiengang am Lernort Tirschenreuth

Studieren neben dem Beruf? Das geht. Ab dem kommenden Sommersemester 2020 richtet die HAW Landshut den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Wirtschaftsingenieurwesen Energie und Logistik“ am Lernort Tirschenreuth ein. Die Location: Die neu sanierte und umgebaute Fronfeste. Zur Einweihung kommt heute der Wissenschaftsminister Bernd Sibler nach Tirschenreuth.

Mit dem Studiengang erweitert die Hochschule ihr Angebot des „Digitales-Studieren.Bayern“-Studienprogramms. Die Kombi von Präsenz- und Online-Studium ist für diese Studiengänge kennzeichnend. Am Standort Tirschenreuth bietet auch die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“ an, der dann auch ab dem kommenden Sommersemester in der Fronfeste stattfindet.